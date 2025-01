Addio a Vivaldi. Fu fondatrice del Melograno

La notte scorsa è venuta a mancare Luana Vivaldi, punto di riferimento per tante persone della comunità e insignita dal Comune del premio donne sanminiatesi 2024. A darne notizia è il sindaco Simone Giglioli. Vivaldi è stata una figura di spicco della comunità di San Donato e molto attiva nella parrocchia, è stata la fondatrice dell’associazione "Il Melograno", per lei una vera e propria famiglia. Per 23 anni – ricorda Giglioli – ha organizzato una importante festa della frazione, dimostrando grande generosità e voglia di portare gioia nella vita degli altri. Durante l’intervista per il premio, volle lasciare un messaggio per i giovani: "cercate sempre di essere voi stessi e di prestare aiuto alle altre persone". L’amministrazione comunale "si stringe al dolore della figlia Elena, a quello di tutta la famiglia e dell’intera comunità di San Donato che ha perso un grande punto di riferimento".

C. B.