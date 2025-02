Acque Spa regala borracce agli alunni

Ieri mattina nell’ambito del progetto "Acqua Buona", il sindaco, Matteo Arcenni, il presidente di Acque Spa, Simone Millozzi e l’assessore all’ambiente, Edoardo Colombini, hanno regalato le borracce ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia di Terricciola e della primaria di Selvatelle. "Un momento speciale, ricco di sorrisi, entusiasmo e curiosità - dic eil sindaco – che ha permesso ai più piccoli di apprendere l’importanza delle scelte quotidiane per la salvaguardia dell’ambiente. Con l’uso della borraccia non solo si punta a ridurre l’uso della plastica usa-e-getta, ma si promuove anche l’uso dell’acqua potabile che è sicura, super-controllata e a km zero". zUn sentito ringraziamento ad Acque Spa – conclude – per aver reso possibile questa iniziativa e alla dirigente scolastica, Serena Balatresi, per la preziosa collaborazione".