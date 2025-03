Accordo Confesercenti e Auser per il servizio di patronato e Caf

SANTA MARIA A MONTENuove agevolazioni per i soci Auser di Santa Maria a Monte grazie alla convenzione con Confesercenti Valdera–Cuoio e il suo patronato e Caf. La nuova collaborazione è stata sottoscritta nei giorni scorsi alla presenza dei responsabili delle due associazioni. "Questa nuova convenzione prevede una scontistica da parte dell’associazione di categoria con il suo patronato Epasa–Itaco e il suo Caf – si legge in una nota di Confesercenti – La scontistica dedicata sarà a disposizione per tutti i soci dell’Auser di Santa Maria a Monte per i vari servizi tra cui il modello 730, il modello Isee, la consulenza pensionistica, la pratica di reversibilità per poi passare al servizio Imu, il modello Unico e il modello Red e molti altri".

"Siamo molto felici che l’associazione Auser di Santa Maria a Monte, dichiarano la presidente di Confesercenti Valdera–Cuoio Futura Cavallini insieme al responsabile d’area Claudio Del Sarto e la referente di sede Giulia Dami – Abbiamo scelto di affiancarsi alla nostra associazione di categoria per fornire a tutti i loro associati di un servizio di qualità svolto dal nostro personale in continua formazione che verrà svolto presso la sede di Auser di Santa Maria a Monte ogni terzo martedì del mese dalle 9 alle 12 su appuntamento. Per maggiori informazioni oppure per prenotazioni chiamare lo 0587 749113. Ringraziamo il presidente Gianluca Filomena e tutto il direttivo per aver scelto Confesercenti Valdera–Cuoio certi di apportare all’interno di Auser Santa Maria a Monte un servizio che possa agevolare tutti gli associati che svolge da anni un servizio di vitale importante per tutta la comunità cittadina".