A Villa Campanile casa confiscata alla criminalità

CASTELFRANCO

Una immobile di Villa Campanile, assegnato alcuni anni fa al Comune dopo essere stato sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata, da ieri è entrato a far parte nella disponibilità del Comune di Castelfranco dopo che il sindaco Fabio Mini, la vicesindaca Monica Ghiribelli e il comandante della polizia municipale Giacomo Pellegrini vi hanno fatto un accesso forzoso. "L’obiettivo era prendere fattivo possesso del fabbricato da parte dell’amministrazione comunale", si legge in una nota del Comune. Anni fa la polizia municipale scoprì che la casa era abusiva. Iniziarono le pratiche per la demolizione, ma furono bloccate dopo la comunicazione del tribunale di Genova che si trattava di un bene finito in un processo a carico di un’organizzazione criminale. Nel 2023, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle criminalità organizzata, ha assegnato l’immobile al Comune di Castelfranco per utilità pubblica. Provvedimento recepito dal precedente consiglio comunale.

"A differenza di chi ci ha preceduto, che una volta acquisito l’immobile non se ne è più curato, vorremmo metterlo a disposizione della collettività – spiega il sindaco Mini – Come completamento di un percorso di legalità previsto dalla legge, riassegnando alla collettività un bene confiscato alla criminalità organizzata. Durante il sopralluogo abbiamo verificato che l’edificio presenta dei problemi, sia dal punto di vista manutentivo, che dal punto di vista tecnico amministrativo. Sarà necessario capire come metterlo a disposizione dell’intera collettività. Sono convinto che sia un’opportunità per i cittadini di Villa Campanile".