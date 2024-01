Oggi alle 16 al teatro di Capannoli, arriva ‘’A lume di luna e di stelle’’, con i burattini dell’associazione Il Gabbiano e il loro spettacolo per bambini dedicato alla figura di Galileo Galilei. Un teatro delle ombre che si trasforma in teatro dei burattini. Alcuni personaggi irrompono a raccontare in modo comico, episodi salienti della vita dello scienziato: l’assistente di Galilei, la domestica di casa Galilei, l’araldo che annuncia l’arresto di Galilei, e l’agente 007 che ha l’incarico di stendere un dossier accurato sull’eretico Galileo. Uno spettacolo per avvicinare i piccoli spettatori ad una delle figure più importanti della storia.