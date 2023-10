A fuoco annesso. Non si esclude il rogo doloso

Un incendio tra Caprona (Vico) e Calci che impegnato a lungo i vigili del fuoco. E’ successo in piena notte fra sabato e domenica. L’allarme è scattato poco dopo le 2 per incendio di un annesso agricolo (foto Del PuntaValtriani). Le fiamme hanno interessato anche una ruspa distrutta e diverse rotoballe che hanno preso facilmente fuoco. Visto il gran quantitativo di materiale è stato necessario utilizzare una terna trovata dal Comune di Calci per effettuare lo smassamento. Si stanno accertando le cause. Indagano i carabinieri. Non si esclude il rogo doloso.