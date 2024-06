A cena con Ferruccio, gran finale e premiazioni

VOLTERRA

Successo per il progetto A cena con Ferruccio dell’istituto alberghiero Niccolini. Quest’anno a vincere il miglior primo è stata la squadra studentesca de il Magnifico, abbinata al ristorante Da Peppino, che si è aggiudicata anche il miglior secondo. Il ristorante Don Beta, abbinato alla squadra de il Barbarossa, si è aggiudicato il miglior dolce e il team il Brachettone, abbinato al ristorante Enoteca Del Duca ha vinto il miglioro service. Il team Contessa Matilde, abbinato al ristorante Hotel San Lino, purtroppo, non si è aggiudicato alcun premio. Iniziato a febbraio 2024, il progetto ha visto quattro squadre in gara. Ogni team vedeva tre studenti di cucina, cinque di sala, più un rappresentante dell’associazione Mondo Nuovo, e tre di accoglienza. Le squadre sono state abbinate a quattro diversi ristoranti di Volterra che hanno concordato con gli studenti il menù della serata, hanno lavorato con loro e hanno messo a disposizione i propri locali per accogliere gli ospiti. Nelle quattro serate, i ragazzi dell’indirizzo enogastronomico hanno così potuto mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti nel loro percorso di studi dai professori di indirizzo nonché il loro estro nel pensare e realizzare i singoli piatti.