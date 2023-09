400 Teenager Esclusi dal Concerto di Anna Pepe a San Miniato Basso

Caos, ieri nel primo pomeriggio, davanti alla discoteca Sombrero di San Miniato Basso dove era in programma il concerto di una cantante amatissima dai teen ager, Anna Pepe. Sono intervenuti i carabinieri con diverse pattuglie, la polizia municipale e la guardia di finanza. Secondo quanto accertato dagli stessi militari dell’Arma molti ragazze e ragazzi sono rimasti fuori a causa della mancanza di spazio all’interno del locale. Pare, secondo una stima approssimativa, che a restare fuori siano stati in 400, nonostante il locale avesse fatto la prevendita a 25 euro a biglietto. Dentro il Sombrero sarebbero entrati in 2.000. Qualcosa, quindi, è andato storto. Secondo le informazioni dei carabinieri tutto è scorso regolarmente.