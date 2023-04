Ciclismo/Donne: A Ponte a Egola Del Sarto prima assoluta

Ponte a Egola, 8 aprile 2023 - Dopo l’apertura con gli juniores è toccato alle Donne Open (élite, under 23 e juniores) scendere sul circuito di “Pasqualando” a Ponte a Egola presente anche il vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Ruggero Cazzaniga e il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti.

E’ stato un trionfo per il Team Aromitalia Basso Vaiano con il successo della Under 23 Milena Del Sarto che ha regolato in volata il gruppo e nell’ordine la sua compagna di squadra Scarselli, mentre terza e prima delle junior si è classificata Camilla Locatelli della BFT Burzoni. Al successo della Locatelli tra le juniores si sono aggiunti il secondo posto della Grassi e il quinto della Baima, a completare il dominio del sodalizio BFT Burzoni.

Con la vittoria ottenuta la Del Sarto si è laureata anche Campionessa Toscana under 23, mentre a confermare l’ottimo bilancio del sodalizio di Vaiano del presidente Stefano Giugni in questa gara, è arrivato il quinto posto dell’aretina Semoli e l’undicesimo posto della lituana Rasa Rumsaite che ha vinto il titolo regionale per quanto riguarda le atlete èlite.

La terza maglia di Campionessa Toscana è finita invece sulle spalle della junior fiorentina Emma Meucci del Team Zhiraf Guerciotti che si era distinta anche giovedì pomeriggio nel Torneo dell’inseguimento sulla pista di Firenze. Per la gara femminile con 88 partecipanti, 29 i giri in programma e media oraria di poco al di sotto dei 41 orari.

ORDINE DI ARRIVO (Elite-Under 23): 1) Milena Del Sarto (Aromitalia Bassi Vaiano) Km 63,800 in 1h33’39”, media Km 40,876 – Camp. Toscana - ; 2) Lara Scarselli (idem); 3) Elisa Roccato (Racconigi Cycling Team); 4) Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti); 5) Serena Semoli (Aromitalia Basso Vaiano); 6) Rasa Rumsaite (idem) – 1^ élite e Camp. Toscana - ; 7) Oneda; 8) Moreno; 9) Bohdan; 10) Safroniuk. ORDINE DI ARRIVO (juniores: 1)Camilla Locatelli (BFT Burzoni); 2)Vittoria Grassi (idem); 3)Asia Rabbia (Racconigi Cycling Team); 4)Gaia Bertogna (Conscio Pedale del Sile); 5)Anita Baima (BFT Burzoni); 6)Sklyarova; 7)Del Fiol; 8)Dalbosco; 9)Tottolo; 10)Ratti; 14)Emma Meucci (Zhiraf Guerciotti) – Campionessa Toscana -