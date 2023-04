Ciclismo: cosa cambia per classifiche e premiazione della Green Fondo Paolo Bettini

Pomarance (Pisa), 24 aprile 2023 - Pomarance e le colline metallifere si preparano ad accogliere come ogni anno i partecipanti alla Green Fondo Paolo Bettini prevista per domenica 4 giugno e che si conferma una tra le manifestazioni più amate nel mondo amatoriale. Tra le novità del 2023 ci sono sicuramente le modalità di premiazione in base ai tratti cronometrati.

Per quanto riguarda il percorso Classic, i tempi saranno presi sul tratto cronometrato delle curve di Rocca e il Ricavolo, su quest’ultimo, nella parte in discesa, verrà neutralizzato il tempo per poi essere ripreso sulla salita verso Castelnuovo. La somma di questi due tratti determinerà la classifica del Granducato.

Altro discorso invece per l’opzione Marathon che baserà la premiazione contando i tratti cronometrati del percorso Classico e i due aggiuntivi del Marathon - Cerreto e Dispensa. La somma di tutti i tratti determinerà la classifica del lungo e i partecipanti che entreranno in questo ranking saranno a tutti gli effetti anche nella graduatoria del Giro del Granducato con i primi due tratti cronometrati.

Nuove sfide dunque per chi raggiungerà Paolo Bettini e i suoi amici questo giugno sulle colline della geotermia. Le iscrizioni sono aperte per chiunque voglia divertirsi e passare un weekend all’insegna dello sport.

Antonio Mannori