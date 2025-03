Arezzo, 6 marzo 2025 – Vigili del Fuoco: Pd, chiarire cause Pfas sui decessi ad Arezzo “La quantità di materiali nocivi presente in tutti i dispositivi utilizzati dai Vigili del Fuoco nello svolgimento delle loro mansioni deve essere accertata in tempi brevi e con assoluta chiarezza. La tragica vicenda dei tre agenti deceduti ad Arezzo, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro per lo stesso tumore raro, non può essere sottovalutata e va approfondita immediatamente”: è quanto chiedono i deputati Pd Marco Simiani, Emiliano Fossi e Simona Bonafè in una interrogazione al governo, depositata oggi giovedi 6 marzo a Montecitorio. “Studi medici hanno già appurato che le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (Pfas), dannose per il nostro organismo, sono presenti sia in alcune tipologie di schiumogeni antincendio, sia nei dispositivi di protezione individuale utilizzati proprio dei Vigili del Fuoco. Per questi motivi va assolutamente chiarito senza ulteriori ritardi se sussista una causa effetto tra i decessi di Arezzo ed il contatto prolungato con tali sostanze e quali percentuali di Pfas possono essere tollerabili da corpo umano. Si tratta di una indagine indispensabile per dare risposte alle famiglie degli agenti e per prevenire ulteriori situazioni drammatiche”: concludono i deputati Pd.