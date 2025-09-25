Arezzo, 25 settembre 2025 – Treni, Nisini (Lega): ancora disagi per manifestanti, cittadini pagano scotto
"Gruppi di manifestanti anche oggi bloccano la circolazione ferroviaria in Italia creando disagi a cittadini che lavorano, pendolari, famiglie che si spostano con il treno. In che modo un simile gesto può rappresentare un sostegno a una causa, qualunque sia? Certamente non rappresenta la soluzione per un conflitto, ma finisce sulla pelle di tanti cittadini che volevano partire in orario, o semplicemente tornare a casa. Si scambia il sacrosanto diritto a manifestare con il pretesto per devastare le città, attaccare le Forze dell'Ordine, colpire le persone. Un ennesimo episodio, dopo le violenze di piazza dei giorni scorsi, che si commenta da solo”.
Lo dichiara la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini.