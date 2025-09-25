Arezzo, 25 settembre 2025 – Pd Sansepolcro, «La Lega fa opposizione a sé stessa e usa la paura come arma politica

«Il comunicato della Lega Valtiberina è un doppio paradosso.

Da un lato, denuncia insicurezza e degrado pur avendo in mano dal 2021 la delega alla sicurezza: un’ammissione di fallimento che assomiglia più a un attacco al sindaco e alla giunta che a una proposta seria.

Dall’altro, lo fa utilizzando espressioni che alimentano paura e contrapposizione, con terminologie che hanno il solo effetto di etichettare e stigmatizzare persone in base alla loro provenienza.

Sansepolcro non merita di essere raccontata con parole che alimentano divisioni, né trasformata in palcoscenico di propaganda.

I cittadini hanno bisogno di amministratori che governino con responsabilità e soluzioni, non di slogan che cavalcano insicurezza e discriminazione.

Dopo quattro anni di governo, la Lega non può più fare finta di essere all’opposizione: deve rispondere delle proprie scelte e del linguaggio che decide di usare.