Arezzo, 24 settembre 2025 – Veneri e Palazzini (Fratelli d'Italia): "Sul tema sicurezza, Regione Toscana ancora una volta assente. IL Governo è pronto a realizzare due CPR per garantire la sicurezza dei cittadini toscani."

«Nonostante la contrarietà del centrosinistra toscano, dettata da motivi puramente ideologici, il Governo Meloni realizzerà finalmente due centri per i rimpatri in Toscana, fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini toscani, venendo incontro alle richieste di numerosi amministratori locali della nostra regione.

Parliamo di centri destinati a ospitare stranieri irregolari con gravi precedenti penali, come spaccio o violenza sessuale, in attesa del rimpatrio. Tenerli sulle nostre strade è una follia. Non si può continuare a lasciare la popolazione esposta a reati e violenze, come dimostrano anche gli episodi di cronaca recenti ad Arezzo.

La maggioranza di centrosinistra sembra preoccuparsi più di tutelare e garantire i delinquenti rispetto che i contribuenti toscani, arrivando addirittura a comparare, in maniera totalmente fuori luogo, i CPR ai lager nazisti, come fatto dal presidente Giani nel 2023.

Non è un caso che nell'indagine de il Sole 24 ore sulla sicurezza, tra le prime 10 città per reati denunciati compaiano ben 3 città toscane amministrate dal centrosinistra, con Firenze che occupa addirittura il terzo posto a livello nazionale.” dichiarano Gabriele Veneri, Consigliere Regionale e candidato alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nella lista di Fratelli d'Italia, e Francesco Palazzini, Capogruppo in Consiglio Comunale.

"Nel 2023 siamo stati tra i primi a chiedere con forza l'istituzione di Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in Toscana, come risposta concreta all'emergenza sicurezza e all'immigrazione clandestina fuori controllo. Lo abbiamo fatto con richieste e atti ufficiali, presentati al Consiglio Regionale perché fossero presi in considerazione dalla maggioranza.

Oggi quella richiesta diventa realtà grazie al Governo Meloni e all'impegno dell'on. Giovanni Donzelli: due CPR sono previsti in Toscana, anche se manca il passaggio fondamentale, che spetta alla Regione: decidere dove realizzarli.”