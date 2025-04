Arezzo, 30 aprile 2025 – Sicurezza, Nisini (Lega): importante operazione FFOO a tutela aziende settore orafo Arezzo “Il blitz condotto dagli operatori di Polizia e Carabinieri che ha permesso di smantellare la banda di criminali specializzati in furti nel settore orafo è il più chiaro, concreto risultato raggiunto dalle Forze dell’ordine in risposta alla crescente ondata di furti che le imprese del distretto orafo di Arezzo ha subito sin dallo scorso anno. Proprio nel Luglio del 2024, insieme con il sottosegretario Nicola Molteni, con il capo della Polizia Vittorio Pisani e il prefetto di Arezzo Maddalena de Luca, avevamo affrontato il tema dei furti commessi ai danni di queste aziende. L’incremento di operatori sul territorio e il potenziamento dell’attività investigativa conseguente hanno prodotto oggi un esito significativo e atteso dal settore orafo aretino. Un messaggio chiaro di presenza dello Stato nel contrasto ad ogni forma di criminalità, che rinnova l’impegno su un tema centrale per il nostro partito come la tutela della sicurezza e della legalità. Un grazie, quindi, agli uomini e alle donne delle Forze di polizia per il quotidiano lavoro svolto, e al sottosegretario Molteni, che si è speso in prima persona per contrastare una escalation criminale inaccettabile”. Lo dichiara la deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini.