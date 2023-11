Scelgo Arezzo incontra le frazioni: lunedì 20 novembre alle 21 appuntamento a Indicatore

Arezzo, 17 novembre 2023 – Continua il ciclo di incontri di Scelgo Arezzo nelle frazioni, con i due consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno impegnati nell’ascoltare i problemi dei cittadini e illustrare le proposte della lista civica per i territori: Lunedì 20 novembre alle 21 l’appuntamento con “Le frazioni al centro. Per un nuovo decentramento amministrativo” si rinnova al CAS di Indicatore.

“Dopo l’importante partecipazione registrata nelle serate precedenti – commentano i due consiglieri comunali – anche questa sarà un’occasione per mettersi in sintonia con le istanze di una frazione tra le più popolose del Comune ma non priva di problemi, ribadendo la necessità di creare nuovi strumenti di partecipazione dopo la scomparsa delle circoscrizioni, con l’obiettivo di far tornare i cittadini protagonisti”.