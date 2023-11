Scelgo Arezzo incontra le frazioni: lunedì 13 novembre alle 21 appuntamento a Tregozzano

Arezzo, 10 novembre 2023 – Continua il ciclo di incontri di Scelgo Arezzo nelle frazioni. Dopo l’assemblea tenuta il 30 ottobre al centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero e quella del 6 novembre a Rigutino, dove i due consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno hanno ascoltato i problemi dei cittadini e illustrato le proposte della lista civica per i territori, lunedì 13 novembre alle 21 l’appuntamento con “Le frazioni al centro. Per un nuovo decentramento amministrativo” si rinnova al CAS di Tregozzano.

“Sarà anche questa – commentano i due consiglieri comunali – un’occasione per mettersi in sintonia con le istanze di quel territorio e ribadire la necessità di creare nuovi strumenti di partecipazione dopo la scomparsa delle circoscrizioni, con l’obiettivo di far tornare i cittadini protagonisti”.