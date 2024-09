Arezzo, 24 settembre 2024 – Rossi (Lega): Realizzata nuova rete idrica in Via Molinara

Il Capogruppo consiliare Lega Salvini Premier Federico Rossi ha promosso questa opera fondamentale per i residenti di Via Molinara in Loc. S.Leo.

"Esprimo grande soddisfazione per il completamento di questo importante progetto che consentirà a circa trenta famiglie che ne hanno fatto richiesta, in Loc. S. Leo Via Molinara, di allacciarsi all’acquedotto pubblico.

Nello specifico, i lavori hanno visto la realizzazione di circa 1.000 m di rete idrica per un costo totale di circa 172 mila euro. Un intervento congiunto fra Comune di Arezzo, Società Nuove Acque s.p.a.e residenti, che permetterà ai cittadini di beneficiare di questo servizio essenziale.

È un’opera importantissima, che testimonia l’attenzione verso le frazioni. Da mesi ci siamo impegnati per dare agli abitanti dell’area questo servizo primario che garantirà infatti un maggior controllo dell’acqua consumata e alleggerirà anche i prelievi diretti in falda, realizzati attraverso i pozzi, con benefici per il sottosuolo.

Ho raccolto la richiesta dei cittadini, che ringrazio, portando l’istanza a conoscenza degli Enti preposti. La Lega di Arezzo è sempre attenta alle richieste del territorio, con risultati concreti come nella realizzazione di questo importante intervento.

Ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrata in tutto questo percorso l’Assessore Marco Sacchetti e il Presidente della Società Nuove Acque s.p.a. Carlo Polci.”

Capogruppo consiliare Lega Salvini Premier Federico Rossi