Arezzo, 29 ottobre 2024 – Rossi (Lega): Basta migranti all'ex Hotel Truciolini

Dichiarazioni del Capogruppo consiliare e Segretario Lega di Arezzo Federico Rossi

" Ho già espresso a inizio luglio forte contrarietà alla trasformazione dell'ex Hotel Truciolini in centro di accoglienza per migranti, purtroppo la situazione continua a peggiorare in quanto è stata prevista la possibilità di un aumento del 20% degli ospiti.

Ritengo questa scelta totalmente sbagliata in quanto già il numero iniziale di circa 50 migranti rappresentava una presenza elevata per una zona già sotto pressione dai frequentatori dell'area ex Lebole, pensare di aumentarne la disponibilità fino a circa 60 posti, potrebbe avere ripercussioni negative sulla città in termini di sicurezza e legalità.

Risulta ormai evidente anche una quotidiana emergenza di sicurezza stradale, visto che in qualsiasi orario, soprattutto di mattina e nel tardo pomeriggio, molte persone camminano nelle strade che portano verso il centro città, Via Ferraris e perfino nel Raccordo autostradale, tutte vie senza marciapiede. Una condizione di pericolo per loro e per gli automobilisti in transito.

È fondamentale fermare questo progetto di aumento del 20% degli ospiti nella struttura, la scelta risulta essere totalmente inadeguata all'ambiente che circonda l'immobile, serve rivedere la decisione per il bene dei residenti e commercianti della zona.

Ci hanno contattato molti abitanti per un supporto che non mancherà. Questa situazione non deve creare disagi per gli aretini e servirà un controllo capillare dell'area.

La Lega di Arezzo continuerà ad attenzionare questa tematica nell'interesse dei cittadini, battendosi da sempre per favorire i rimpatri di chi non rispetta le regole, favorendo la creazione di Cpr e contro questi metodi di accoglienza, perché non sono la giusta risposta all’immigrazione incontrollata."