Arezzo, 21 maggio 2025 – “Dal Consiglio Comunale il no ad una soluzione diplomatica in Medio Oriente”. La Nota del Consigliere Michele Menchetti

"Come si chiama un Consiglio comunale che approva una mozione a sostegno incondizionato di Israele e respinge una proposta volta a promuovere attivamente una soluzione diplomatica in Medio Oriente?" Con queste parole, il consigliere Michele Menchetti esprime il proprio disappunto in seguito alla bocciatura, avvenuta oggi in Consiglio Comunale, della mozione da lui presentata. La proposta mirava a impegnare l'Italia a sostenere iniziative concrete per una risoluzione pacifica del conflitto in corso in Medio Oriente. "L'atto che ho presentato nasceva dalla ferma convinzione che l'Italia debba rivestire quel ruolo di mediatore che storicamente le è proprio, soprattutto in un'area delicata come il Mediterraneo," dichiara il consigliere Menchetti. "Il mio pensiero va innanzitutto alla popolazione palestinese, che giorno dopo giorno è vittima di un massacro che molti definiscono, ormai, un vero e proprio genocidio." Menchetti critica aspramente la decisione del Consiglio Comunale di Arezzo, definendola "per nulla empatica verso i palestinesi". "Appare sconcertante come questa assemblea abbia preferito esprimere un sostegno incondizionato a una delle parti in conflitto, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi tentativo di dialogo e soluzione diplomatica," conclude il consigliere Michele Menchetti.