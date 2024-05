Presente e futuro della città: sabato 25 maggio in programma la Festa Civica

Arezzo, 24 maggio 2024 – Sempre più attive le liste civiche con Scelgo Arezzo e Lista civica delle Frazioni - Con Arezzo. Dopo gli oltre 20 incontri con i cittadini delle frazioni per ascoltare i problemi peculiari legati al territorio e portare a conoscenza della proposta per la creazione di nuovi strumenti di partecipazione dopo la scomparsa delle circoscrizioni, sabato 25 maggio è in programma nei pressi dello Spazio Menchetti l Parco Pertini la Festa Civica. Si parlerà del presente e del futuro della città con esperti del settore che racconteranno come la PA si è trasformata, e come può ancora trasformarsi, grazie al digitale.

A partire dalle 17, dopo una breve introduzione dei consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno e del coordinatore della Lista civica delle Frazioni - Con Arezzo Alessandro Meucci, si terranno due incontri incentrati su innovazione e digitalizzazione.

Alle 17:10 è in programma il talk “Costruire la città del domani - digitalizzazione e trasformazione urbana” con Irene Provvidenza, esperta di Smart City - Team Dev srl intervistata dalla giornalista Gaia Papi.

Alle 17:40 spazio al panel “Comunicazione pubblica e innovazione digitale al servizio dei cittadini” con Francesco Di Costanzo, Presidente di PA Social e di Fondazione Italia, intervistato dalla giornalista Ilaria Vanni.