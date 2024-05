“Poppi nel Cuore” presenta i progetti di riqualificazione degli spazi urbani

Arezzo, 30 maggio 2024 – Il recupero e la riqualificazione degli spazi urbani ha un’importanza centrale per il futuro di Poppi e del suo territorio. Questa consapevolezza anima l’attività della lista “Poppi nel Cuore” in sostegno a Carlo Toni come candidato a sindaco che, nel proprio programma, orienta una particolare attenzione agli interventi di recupero di immobili, infrastrutture e aree verdi per prevedere nuove opportunità e servizi per i cittadini. L’intenzione è di dar seguito a un percorso già avviato nell’ultimo quinquennio amministrativo attraverso una serie di investimenti all’insegna di rigenerazione urbana, inclusione, accessibilità e sostenibilità.

In quest’ottica, una particolare attenzione continuerà a essere rivolta all’area tra via della Resistenza, piazza della Libertà e via Macconi a Ponte a Poppi per il completamento di una serie di interventi di miglioramento urbano già individuati e condivisi con i cittadini. L’impegno prevede la realizzazione di un centro polifunzionale rivolto alle famiglie come spazio di aggregazione e di un campetto sportivo in piazza della Libertà, la ristrutturazione della pavimentazione della stessa piazza unita alla creazione di venti posti auto e di un marciapiede di collegamento con via Macconi, la realizzazione di ulteriori venti parcheggi all’incrocio tra via Macconi e via Cappuccini con un nuovo marciapiede di collegamento con la Rsa. «Gli interventi per il miglioramento di questa zona urbana sono già previsti e partiti - ricorda Carlo Toni. - Attualmente sono in corso i lavori di bonifica nell’area di cantiere adiacente a via Cappuccini, a seguito della denuncia da parte del sindaco all’autorità giudiziaria con conseguente sequestro della zona nel febbraio del 2022. Nel settembre del 2023 è poi scattato il dissequestro ed è stato affidato l’espletamento delle procedure fallimentari all’Istituto Vendite Giudiziarie. L’amministrazione comunale ha condotto una trattativa con lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie andata a buon termine nel febbraio del 2024 che ha permesso di indicare la ditta per operare i lavori di bonifica che è stata autorizzata il 9 maggio 2024. Questo, dunque, testimonia un impegno concreto e credibile per migliorare il territorio con nuovi servizi, nuove strutture e nuove opportunità per la nostra comunità».

Oltre alla zona adiacente a piazza della Libertà, il programma di “Poppi nel Cuore” presenta tra i propri obiettivi il miglioramento della fruibilità del parco Palafolls con una nuova area fitness a completamento di un progetto per cui sono già stati destinati 300.000 euro cofinanziati tra vari soggetti per il recupero e la riqualificazione di un’area verde di circa 5.000 metri quadrati. L’intervento ha permesso di dotare il territorio di un parco inclusivo con percorsi e giochi pienamente fruibili da ogni bambino e bambina, ma anche di un luogo di aggregazione e socialità per tutte le età con tavoli, con panchine e con una casetta per lo scambio di libri per stimolare la lettura. Una simile attenzione verrà rivolta a Badia Prataglia dove sarà realizzato un campetto polifunzionale, in continuità alla recente riqualificazione del parco giochi tematico dei Castelletti con l’inserimento di nuove istallazioni e di pannelli illustrativi funzionali anche in ambito turistico per testimoniare frammenti di vita, storie e tradizioni locali. In tema di riqualificazione urbana, il programma di “Poppi nel Cuore” contempla, tra i vari interventi, la rigenerazione dell’ex ospedale con l’apertura di spazi per la lettura, per la musica e per lo studio dedicati ai giovani presso lo spazio “CU.RA. - Curiamo la cultura”, oltre alla rigenerazione di Casa Basagna, alla valorizzazione di palazzo Giorgi per renderlo fruibile a fini culturali per tutto l’anno e alla conversione degli edifici comunali nelle frazioni con nuove funzioni. «Il nostro mandato - ribadisce Carlo Toni, - è stato guidato dalla necessità di adottare strategie economiche sostenibili e rispettose dell’ambiente per il riuso di aree già urbanizzate. A testimoniarlo è, ad esempio, il progetto di recupero di una porzione del complesso dell’ex Onpi - Opera Nazionale Pensionati Italiani per quanto riguarda l’ex casa delle suore e la lavanderia che, grazie a un finanziamento del PNRR, diventerà luogo di un progetto di innovazione sociale: la scelta è di garantire una proposta residenziale abitativa inclusiva rivolta prevalentemente agli anziani che offra loro un contesto familiare e domestico condiviso. Il percorso di innovazione sociale prevede lo sviluppo di formule di co-housing autogestite dalle famiglie o da organizzazioni dove, oltre all’abitare privato, sono fruibili e disponibili spazi specificamente destinati ad attività comuni. Due appartamenti saranno previsti per l’accoglienza di famiglie profughe fuggite dalla guerra, con l’obiettivo di generare occasioni di conoscenza, aiuto reciproco e scambio di solidarietà. Si tratta di un “prendersi cura” del prossimo che genera scelte solidali portate avanti dai tanti attori presenti nella comunità di Poppi».