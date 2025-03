Arezzo, 26 marzo 2025 – Nomine ASL Toscana Sud-Est, Marco Casucci: bene la nomina di Innocenti, inspiegabile la mancata riconferma di Valeri

Apprendo dalla stampa la composizione della nuova squadra del direttore generale Marco Torre e intendo esprimere soddisfazione per la nomina alla direzione sanitaria di Asl Toscana Sud-Est di Barbara Innocenti che ha già dimostrato il suo valore come direttrice del San Donato, nonché degli ospedali di Bibbiena, Cortona e Sansepolcro e per la conferma di Patrizia Castellucci alla direzione dei servizi sociali dove ha già mostrato le sue capacità. In questi anni non ho mai mancato di esprimere il mio apprezzamento per l’operato di Antonella Valeri, che, pur in un quadro negativo per la sanità toscana, si è distinta per professionalità e dedizione, instaurando rapporti personali anche con gli amministratori indipendentemente dal colore politico. Per questo la mancata riconferma di Antonella Valeri alla direzione amministrativa mi ha sinceramente spiazzato specialmente in questo momento di difficoltà per il servizio sanitario viste le problematiche evidenziate continuamente dal sottoscritto, dalle liste di attesa lunghissime a servizi in non pochi casi approssimativi in particolare nelle zone più disagiate ed avere dirigenti che ormai conoscono tutti gli ingranaggi del motore non può che agevolare. Al di là di questo giro di nomine in campo sanitario, torno ad evidenziare la sperequazione fra quello che gli aretini pagano in termini di tasse e quello che ricevono in cambio a livello di assistenza sanitaria. Necessita un rapido cambiamento per superare questo rapporto inammissibile.

Marco Casucci consigliere regionale