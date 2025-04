«Nell’ultimo Consiglio Provinciale, i rappresentanti del gruppo di “destra-centro”, hanno dimostrato, ancora una volta, di adottare la strategia del tanto peggio, tanto meglio»

Arezzo, 18 aprile 2025 – Il presidente della Provincia Alessandro Polcri sull’attività del consiglio provinciale

«Nel corso dell’ultimo Consiglio Provinciale, i rappresentanti del gruppo di “destra-centro”, intervenuti al Consiglio Provinciale, hanno dimostrato, ancora una volta, di adottare una strategia chiara: quella del “tanto peggio, tanto meglio”. Trovo grave l’atteggiamento tenuto in quella sede dai rappresentanti della destra, che hanno abbandonato i lavori su un tema cruciale come quello della formazione delle commissioni consiliari. Alimentando così un atteggiamento ostruzionistico che danneggia in primo luogo i cittadini.

Questo comportamento evidenzia una totale mancanza di attenzione per il dialogo istituzionale ed una assenza di cultura di governo, elementi indispensabili in un ente come la Provincia per portare avanti progetti ed iniziative; la qual cosa mi impone una seria riflessione critica sui rapporti - da me tenuti - in passato con la componente più a destra dello schieramento. L’interesse di parte ha chiaramente prevalso su quello per il bene dell’Ente e dei territori che la Provincia è chiamata ad amministrare.

Ritengo necessario dare un segnale forte per garantire l’operatività dell’Ente. Non è più tempo di sterili polemiche, talvolta costellate di toni esasperati ed offensivi, come accaduto in uno degli ultimi consigli provinciali.

È invece il tempo di lavorare concretamente per il bene di questa provincia. Nei prossimi giorni, dopo la pausa delle festività pasquali, avvierò un giro di consultazioni a partire dai civici, dal centrosinistra e con la parte più responsabile e moderata del centrodestra. Il loro contributo sarà cruciale per la formazione delle commissioni consiliari e per definire le priorità di azione della Provincia, già a partire dal prossimo Consiglio.

Tra le questioni più urgenti, spicca il tema dei fondi legati al PNRR, con lavori da cantierare e nuovi progetti da avviare. È fondamentale garantire continuità e concretezza nell’interesse del territorio. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi: ne va del rispetto e del prestigio dell’Istituzione che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare.