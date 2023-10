Lutto nel mondo della politica, è morto Giulio Quercini

Siena, 3 ottobre 2023 – E’ stato uno degli esponenti del Pci più rappresentativi e autorevoli in Toscana, di cui fu segretario regionale dal 1978 al 1987, e capogruppo alla Camera del Pci e poi del Pds dal giugno 1990 fino alle elezioni del 1992. E’ morto a 82 anni Giulio Quercini, come reso noto dal senatore Pd Dario Parrini.

Nato a Siena nel 1941, ricorda Parrini in una nota, si formò nelle file del Pci, nel cui comitato centrale entrò giovanissimo, nel 1969. Consigliere regionale dal 1980, nel 1987 divenne deputato. Lavorò a stretto contatto con Achille Occhetto nella fase della Svolta. Dopo l'esperienza parlamentare si è impegnato nell'associazione riformista 'LibertàEguale’, avendo sempre come scopo il rafforzamento, all'interno della sinistra italiana, della cultura di governo e delle ragioni dell'innovazione e del socialismo democratico e liberale.

"La notizia della scomparsa di Giulio Quercini suscita in me profondo dolore - sottolinea Parrini -. Mi stringo con affetto ai suoi cari ricordando Giulio come un amico e un maestro. Nel 2012, un anno prima della mia elezione a deputato, fu Giulio, insieme a Anna Bucciarelli, a chiedermi di prendere le redini di LibertàEguale in Toscana. Per Giulio non vi era contraddizione tra la difesa appassionata dell'unità del partito e la determinazione nell'ingaggiare con coraggio e lucidità battaglie interne e esterne di rinnovamento: reputava le due cose facce della stessa medaglia”.

Prosegue Parrini. “Ha sempre considerato un dovere primario la lotta alla demagogia e alla superficialità nella lettura dei fatti sociali. Amava lo studio e la cultura. Detestava la faciloneria e i cedimenti al populismo. Mi ha regalato insegnamenti di rigore e di analisi politica che non dimenticherò mai. Ne sentirò acutamente la mancanza”.