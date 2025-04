Arezzo, 8 aprile 2025 – «Mettere all’asta l’ex mattatoio di via della Faggiuola è l’ennesimo errore dell’Amministrazione Ghinelli». La nota di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, consiglieri comunali PD

«Non c’era bisogno, ma la messa in vendita dei due immobili ex sede del mattatoio ubicati a Pescaiola, in via della Faggiuola, con base d' asta di € 240 mila, è l’ennesima dimostrazione della totale mancanza di visione della città da parte di Ghinelli & c., visto che quei fabbricati potrebbero esser utilizzati per svariati servizi per i cittadini.

Aver inserito questa area come edificabile è stato un ulteriore errore: c’è bisogno in quell’area di un nuovo edificio residenziale?

Noi pensiamo, e lo abbiamo detto più volte in Consiglio Comunale, che quell'area deve rimanere ad uso pubblico e sarebbe corretto investire su quelle strutture, ristrutturandole, per destinarle poi a sede delle tante associazioni di volontariato presenti all’interno dell’ospedale, oppure, vista anche la presenza del parcheggio multipiano gestito da Atam, utilizzarle per la sede di Atam che oggi paga circa 50 mila euro all' anno di affitto, oppure per servizi sociosanitari.

La soluzione scelta da questa Giunta, ormai allo sbando e che non tiene conto dei bisogni dei cittadini, non ci meraviglia: basti pensare a come è ridotta la città o a come vengono imposte certe scelte senza coinvolgere preventivamente i cittadini o ancor peggio a come vengono spesi i soldi pubblici per soddisfare i capricci del Sindaco Ghinelli.

Ci auguriamo che l’Assessore Merelli ritiri immediatamente il bando per la vendita dei due immobili e che cominci a pensare ad un progetto per la creazione di servizi per i cittadini.

A poca distanza è presente un altro fabbricato che un tempo veniva utilizzato come scuola elementare, circondato da verde: vogliamo sperare che non sia il prossimo edificio ad esser messo in vendita.

Servono idee e soluzioni per l'utilizzo pubblico di immobili comunali non piu usati.

Da un lato la popolazione aretina invecchia sempre di più ed edifici di questo tipo potrebbero essere necessari per ospitare, anche temporaneamente, anziani, per dare supporto concreto a famiglie in difficoltà.

Dall' altro ci sono giovani coppie che hanno problemi nel trovare alloggi a prezzi accessibili.

I servizi ai cittadini devono tornare ad essere la priorità di chi amministra la città: gli amministratori sono eletti per questo e non per fare le solite e frequenti comparsate.

