Pd, i toscani nella segreteria Schlein: Marco Furfaro alle iniziative politiche

Firenze, 7 aprile 2023 – «Una bella segreteria, di cui sono onorato di far parte». Lo dichiara Marco Furfaro, nuovo responsabile delle iniziative politiche, welfare e contrasto alle diseguaglianze nella segreteria Pd, a Radio 1 Rai Menabò.

Furfaro, deputato dem, già esponente di Sinistra Economia e Libertà, ha poi aderito al Partito Democratico.

«La segretaria ha composto la squadra avendo bene in testa il compito del nuovo Pd: quello di coltivare con cura la speranza che si è riaccesa con le primarie tra tante elettrici e tanti elettori delusi e disillusi. La segreteria è composta da personalità, competenze, giovani - un mix che tiene conto anche del pluralismo e della ricchezza del partito - che dovrà battersi in primo luogo per mantenere gli impegni che abbiamo preso con i nostri elettori ed elettrici, cioè attuare la linea politica uscita vincente dalle primarie e ricostruire un'alternativa alla destra. Fuori da noi ci sono persone che nemmeno votavano più e ora trovano nuovamente nel Partito Democratico un riferimento. Saranno loro la nostra ossessione, per fare in modo che ciò che abbiamo promesso non venga più tradito».

«Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria di Elly Schlein – dice Emiliano Fossi, segretario toscano del Pd – Una squadra di persone competenti, capace di interpretare il nuovo corso del Partito Democratico. Un particolare in bocca al lupo va ai toscani Marco Furfaro e Iacopo Melio, che sapranno guidare e rispondere al meglio alle importanti funzioni politiche che sono stati chiamati a svolgere».