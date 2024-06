Arezzo, 18 giugno 2024 – La lista civica Scelgo Arezzo incontra i cittadini del quartieri di Saione

Un incontro pubblico per parlare dei problemi del quartiere di Saione. A promuoverlo è il gruppo consiliare di Scelgo Arezzo in collaborazione con alcuni residente della zona: l’appuntamento è fissato per domani alle 18 nei locali sottostanti la Parrocchia di Saione.

All’incontro - rivolto a chiunque vorrà portare il proprio contributo - parteciperanno i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno.

