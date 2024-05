Arezzo, 6 maggio 2024 – «Ghinelli e Manneschi vivrebbero nelle case popolari di via degli accolti? Non si può vivere così. Il Comune di Arezzo metta subito a disposizione risorse per interventi urgenti», arriva la Dichiarazione dei Consiglieri Comunale PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi.

«L’Assessore Manneschi o il Sindaco Ghinelli vivrebbero in queste condizioni? Sono anni ormai che gli abitanti delle case popolari di via degli Accolti denunciano le condizioni in cui vivono e nulla ad oggi è stato fatto. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo nell’edificio di via degli Accolti e le condizioni igienico sanitarie sono veramente imbarazzanti. Non è accettabile che ci siano famiglie, con anziani e bambini, che devono vivere con stanze completamente ricoperte di muffa dovute alle continue infiltrazioni; muffa che certamente non fa bene alla salute. L’immobile di via degli Accolti appare come un edificio abbandonato, come se al Comune di Arezzo non interessi nulla: già nel 2020 a causa del maltempo intervennero i Vigili del Fuoco per rimuovere parti pericolanti della facciata che stava cadendo con il rischio di chi transitava sotto; ad oggi nessuno ha riparato quello che i Vigili hanno prontamente rimosso. Dopo varie promesse da parte dell’Amministrazione Ghinelli, ad oggi gli abitanti non hanno visto eseguire nessun intervento di manutenzione straordinaria né da parte del gestore, che ha più volte denunciato la scarsità di risorse a sua disposizione, né da parte del Comune. Proprio qualche giorno fa è stato necessario un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per transennare un’area prospiciente la facciata a causa di altri distaccamenti della stessa. Ma ci chiediamo: perché il Comune di Arezzo, proprietario dell’immobile, non interviene con le proprie risorse che ha a disposizione? L’incapacità amministrativa del Comune di Arezzo attraverso il suo Assessore l’ha dimostrata non riuscendo ad eseguire nessun intervento con il Superbonus 110%, dopo aver sbandierato sui giornali che sarebbero stati eseguiti interventi per 12 milioni di euro. Anche altri fabbricati di edilizia residenziale pubblica come via Benvenuti, Via Funghini, piazza Andromeda, hanno bisogno di interventi importanti ma evidentemente l’Amministrazione Ghinelli preferisce sperperare i soldi dei cittadini in altro modo, come se la vita delle famiglie che vivono in questi immobili non sia prioritaria.