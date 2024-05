Arezzo, 9 maggio 2024 – Emiliano Taranghelli, Candidato a Sindaco per il Comune di Bucine con la Lista Civica Sviluppo Comune, presenta i candidati al consiglio comunale per le elezioni del prossimo 8 e 9 Giugno.

“Competenza, rinnovamento, orientamento al futuro, amore per il proprio territorio e la voglia di amministrare nell’esclusivo interesse dei cittadini e della persona, sono le caratteristiche che accomunano la squadra di Sviluppo Comune”, sottolinea Taranghelli. “La nostra lista civica è orientata a politiche amministrative che mettono al centro lo sviluppo, sia economico che del benessere dei cittadini. Un’amministrazione che si pone allo stesso livello dei cittadini mettendo come elemento essenziale quello della democrazia, della partecipazione e della trasparenza. La partecipazione è posta tra i primi scopi del programma amministrativo, basato sull’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini sulla condivisione delle scelte più importanti del governo locale. La democrazia non si esaurisce nel voto, ma significa partecipazione attiva dei cittadini alle scelte che riguardano il governo locale. Sarà stabilito e mantenuto un rapporto continuativo tra amministrazione e cittadini, attraverso periodiche assemblee da tenersi nelle varie frazioni, incontri tematici e consigli comunali aperti”.

I candidati al consiglio comunale che seguiranno e supporteranno Emiliano Taranghelli per le elezioni comunali di Bucine sono: Irene Ciapi (Ambra), Alfio Coppi (Bucine), Massimiliano Daddi (Levane), Cristian Dori (Levane), Patrizia Frullanti (Badia Agnano), Francesca Lombardi (Mercatale), Jerry Mugnaini (Ambra), Stefano Panzieri (Levane), Riccardo Ricchi (Pietraviva), Debora Testi (Bucine), David Torzini (Ambra) e Valentina Vestri (Bucine)

“Sono molto soddisfatto della squadra e ringrazio tutti loro per la disponibilità e la dedizione che stanno impiegando per affrontare al meglio questa fase finale di campagna elettorale”, dichiara Taranghelli, capolista di Sviluppo Comune. “Nei prossimi giorni i candidati al consiglio comunale si presenteranno nei nostri canali, in modo che tutti possiate conoscerli meglio”. Infine: “Un ringraziamento anche a tutti i cittadini e simpatizzanti che hanno dato un contributo importantissimo”.