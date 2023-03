Elisoccorso, Veneri-Casucci: “Cambiano i soggetti proponenti l’interrogazione, speriamo cambi anche la risposta”

veneri

Arezzo, 16 marzo 2023 – “A circa un anno di distanza dall’interrogazione da noi presentata alla Regione, i consiglieri del Pd Ceccarelli e De Robertis hanno presentato un atto identico per realizzare una piazzola per l’elisoccorso in provincia di Arezzo, oltre alle tre già presenti in Toscana. Auspichiamo che, essendo i consiglieri Pd parte della maggioranza, la loro richiesta abbia maggior successo” dichiarano i Consiglieri regionali Gabriele Veneri (Fdi) e Marco Casucci (Lega).

“La Regione aveva risposto, nel maggio 2022, alla nostra interrogazione spiegando che non c’era necessità ad Arezzo di una quarta base toscana dell’elisoccorso. Avevamo presentato l’atto interpretando il malessere del territorio chiedendo perciò alla Giunta regionale di potenziare il servizio toscano di elisoccorso con centralità nell’area sud-est, in particolare nella provincia di Arezzo -sottolineano Veneri e Casucci- Il servizio di elisoccorso, nella nuova visione della sanità e alla luce dall’endemica carenza di personale e strutture, diventa sempre più fondamentale. E vista la carenza di infrastrutture stradali, le distanze delle nostre periferie dagli ospedali attrezzati, auspichiamo che il soccorso arrivi dall’alto. Responsabilmente auspichiamo che la risposta della Regione sia positiva nel caso dei consiglieri del Pd e che, davvero, adesso la Giunta regionale abbia intenzione di realizzare una postazione nell’aretino. Sulla salute non possiamo mettere bandiere, non possiamo politicizzare temi socio-sanitari e manterremo sempre un profilo istituzionale nell’affrontare tali questioni”.