Elezioni comunali Toscana, i sindaci eletti: chi sono

Elezioni comunali, risultati in Toscana: Lucca, Pistoia, Carrara

Firenze, 13 giugno 2022 - Ecco tutti i nomi e le foto dei sindaci eletti in Toscana.

Sassetta (Li)

A Sassetta in provincia di Livorno il primo cittadino è Alessandro Guarguaglini di Sassetta Democratica. Classe 1956, originario di Castagneto Carducci, abita a Sassetta dal 1990.

Zeri (Ms)

A Zeri viene confermato sindaco per altri cinque anni Christian Petacchi.

Sarteano (Si)

Vince a Sarteano in queste comunali 2022 Francesco Landi del Centrosinistra per Sarteano. Viene riconfermato per altri cinque anni dopo il primo mandato. Vince con il 75% delle preferenze.

Bientina (Pi)

Viene riconfermato sindaco Dario Carmassi, 44 anni, che ottiene il 60% circa delle preferenze. Più indietro lo sfidante Corrado Guidi, di Bientina nel Cuore. Laureato all'università di Pisa, Carmassi ha lavorato nel mondo della comunicazione, creando una agenzia, dopo alcune esperienze lavorative a Siena e Firenze.

Montalcino (Si)

Confermato Silvio Franceschelli. Maggioranza bulgara per lui, che ha ottenuto l'80% delle preferenze. Avvocato, studi a Siena, Franceschelli raccoglie per un nuovo mandato la fiducia degli elettori.