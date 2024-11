Arezzo, 29 novembre 2024 – Domani a San Giovanni Valdarno il summit delle liste civiche toscane

Appuntamento sabato 30 novembre alle 9:30 con l'iniziativa "L'impegno civico per i cittadini, per i territori, per la Toscana"

Sabato 30 novembre alle ore 9.30, presso la Sala "La Nonziata" di San Giovanni Valdarno, si terrà un importante summit delle Liste Civiche Toscane dal titolo “L'Impegno civico per i cittadini, per i territori, per la Toscana”, promosso dall'Associazione culturale Agorà.

L'evento, introdotto e moderato da Francesco Carbini, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti delle liste civiche della Toscana, riuniti per confrontarsi sulle politiche più efficaci e le iniziative che possono rimettere al centro i cittadini e il territorio.

Marco Donati, fondatore di Scelgo Arezzo e Con Arezzo e co-fondatore di Patto Civico intra Tevere et Arno, commenta così l’iniziativa: "La Provincia di Arezzo, grazie all’impegno concreto e trasparente di tanti cittadini, è ormai un punto di riferimento per tante esperienze civiche. Questo convegno rappresenta, in Toscana, un passaggio fondamentale in vista delle prossime scadenze elettorali”.

La cittadinanza, gli amministratori, la stampa e i rappresentanti di tutti i Partiti, Sindacati e Associazioni sono invitati a partecipare.