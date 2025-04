Arezzo, 7 aprile 2025 – Con Arezzo incontra i cittadini: appuntamento il 10 aprile a Ruscello e il 14 aprile a San Leo

La Lista Civica delle Frazioni - Con Arezzo prosegue il suo percorso di confronto con i cittadini e invita la comunità a partecipare ai prossimi incontri pubblici:

Giovedì 10 aprile ore 21 Circolo di Ruscello

Lunedì 14 aprile ore 21 Circolo Acli San Leo

Saranno due momenti di ascolto delle esigenze delle cittadine e dei cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme il programma per le prossime elezioni amministrative. Agli incontri parteciperanno anche i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Valentina Sileno e Marco Donati.

“Crediamo che l’ascolto e il dialogo con la cittadinanza rappresentino la base per costruire un progetto politico di governo - spiega il coordinatore della Lista Civica delle Frazioni Con Arezzo, Alessandro Meucci -. Vogliamo confrontarci e lavorare insieme per raccogliere le istanze e rispondere concretamente alle esigenze della nostra comunità, a tal proposito abbiamo predisposto un questionario per raccogliere le opinioni dei cittadini sul futuro della nostra città"