Chiude a Tortaia la storica Pam, Pd: «all’Amministrazione manca un progetto di sviluppo della città»

Arezzp, 11gennaio 2025 – Oggi 11 gennaio ad Arezzo: chiude al Tortaia la storica Pam. Giuseppe Giorgi Vice Presidente Assemblea Provinciale PD Arezzo: all’Amministrazione manca un progetto di sviluppo della Città! Quale Arezzo?

«Nei decenni Tortaia è diventato un bel quartiere, il suo meraviglioso parco, il verde, che vorremmo dedicato a un grande amico di Arezzo, David Sassoli, già prestigioso Presidente del Parlamento Europeo, lo illustrano di vivibilità. Ha le sue carenze, vialetti sconnessi, le case popolari malridotte, ora in fase parziale di restauro, alcune di queste addirittura pericolanti sono state chiuse, le barriere architettoniche e buche. tante buche in giro tra parcheggi e strade. Ora, al Tortaia chiude la PAM, storico punto di riferimento di tutto un quartiere e oltre. Ultimo passo di un centro commerciale che, qualche decennio fa, viveva di servizi, bar, aziende commerciali. Erano rimasti solo la PAM e l’ufficio postale, da domani solo quest’ultimo, sembra.

L’architettura bianca con la sua piramide di vetro, rimane non luogo, vuoto. Immoto un servizio per tutta la comunità che appare desertificato dal mercato padrone. Esercito la parola, alzo l’attenzione su un tema che da sempre mi sta a cuore: l’amore per Arezzo, per i suoi quartieri, per i nostri concittadini. Sulla vicenda al di là delle meritorie segnalazioni degli organi di stampa, quotidiani, agenzie, che hanno svolto un diligente servizio d’informazione, segnalo l’impotenza della Giunta Comunale, ho ascoltato sfilacciate dichiarazioni di due assessori che, ancora una volta, mostrano la completa assenza di una visione, di una prospettiva, di un progetto di sviluppo di Città per Arezzo. Quale Arezzo per gli ultimi anni ’20 e i primi anni ’30 della nostra comunità?

È impellente sapere, confrontare, discutere, proporre.

Vogliamo Arezzo Città dei Servizi? Città d’Arte? Città intermodale? Città delle manifatture di qualità? Città delle Start Up? La Smart City europea Capitale della Toscana Orientale?

Amministratori deboli, non hanno idee e sul campo lasciano buche e rilasciano voucher!

Apro il dibattito pubblico sul confronto per lo sviluppo della nostra Arezzo partendo da uno dei cuori della città: dal Tortaia.

La PAM se ne va, è una perdita grave, di servizio e sociale, a cui il solo operoso C.A.S., opera sociale, per vocazione. non può sopperire. Voci cittadine parlano di nuovi proprietari orientali e di ipotesi di un nuovo, più piccolo supermercato tra un anno, con spacchettamento e vendita del piano superiore del fu centro commerciale Non so, mi aspetto però una sensibilità verso il quartiere tutto, una attenzione sociale che è annichilita da rare dichiarazioni di maniera. Colgo l’occasione per esprimere vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e lavoratori della PAM del Tortaia, ho visto i loro occhi tristi.

Oltre alle buche (emergenza cittadina la Manutenzione) su Sicurezza, Salute, Ambiente, Lavoro, Cultura, Turismo di qualità, ci sono idee?

Quale AREZZO? Abbiamo visione?

Per amore di Arezzo, per il bene comune della Comunità di Arezzo.

Giuseppe Giorgi Vice Presidente Assemblea Provinciale PD Arezzo