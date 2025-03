Arezzo, 23 marzo 2025 – Casucci: “Restituisco le accuse al mittente: chi ha tradito Arezzo è stata la Lega”

“Ripartirò forte e libero sui temi importanti per Arezzo come Media Etruria”

“Superficiali, privi di contenuto, sconnessi dalla realtà territoriale, ben lontani dai valori e dai principi che appartenevano alla Lega”. Queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Marco Casucci dopo aver ascoltato i vertici del Carroccio aretino che hanno ritenuto necessario scomodare i giornalisti per una conferenza stampa centrata, non tanto sui temi importanti per la città, ma per salvaguardarsi dall’ennesima fuoriuscita di un eletto. “Faccio presente che il mio non è un caso isolato - precisa Casucci - in quanto in tutta Italia da Nord a Sud in Parlamento e nei Consigli Regionali si assiste a continui addii e sempre per gli stessi motivi, lo spostamento eccessivo a destra e l’abbandono delle battaglie storiche del partito”. “Pensavo fosse caduta in letargo ormai da tempo – continua Casucci – invece apprendo solo oggi che grazie alla mia decisione di lasciare un partito che si è snaturato ed è ormai ostaggio di Vannacci, la Lega aretina dà ancora segni di vitalità ma non per impegnarsi per lo sviluppo di Arezzo e delle sue vallate. Durante la conferenza – puntualizza il consigliere regionale – sono stati usati termini inopportuni che rispedisco al mittente, ho fatto una scelta in linea con quello che è stato il mio percorso politico in questi anni, chi ha tradito gli aretini è stata questa Lega, assente e completamente distante da una linea costruttiva e positiva per la città. Onestamente non ne potevo più, i toni esasperati e frustrati utilizzati anche nel corso di questa conferenza stampa dimostrano in modo inequivocabile la deriva a destra. Mi domando se la Lega dia del trasformista anche a chi entra nelle proprie fila, sempre se qualcuno entri ancora. Arezzo non merita da un partito così ben rappresentato come la Lega al Governo un trattamento di serie B, io sono e resto al servizio dei miei cittadini come ho sempre fatto, presente nel territorio e senza mai tirarmi indietro. In Lega possono tutti dire altrettanto? Non ne ho visti molti assieme a me quando facevo le battaglie in consiglio regionale o nel territorio e che continuerò sicuramente a fare, a cominciare da Media Etruria”. Casucci tiene in ultimo a precisare: “Sulle dichiarazioni uscite nella stampa ribadisco che io non sono abituato a tirare dentro altri soggetti e se qualcuno ha da dire diversamente che lo provi con documenti alla mano, altrimenti sono solo chiacchiere da bar, neppure da commentare”.