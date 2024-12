Grillo e i Cinquestelle, il carro funebre per il video prestato da un’agenzia livornese Il filmato che ha provocato non poche polemiche e un accorato dibattito è stato realizzato nei pressi della villa del comico a Marina di Bibbona. Il titolare: “Un amico fidato mi ha chiesto di prestargli il mezzo, ma non sapevo come sarebbe stato usato”