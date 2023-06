Silvio Berlusconi morto, il legame del Cavaliere con la Toscana

Firenze, 12 giugno 2023 – La morte di Silvio Berlusconi suscita lutto e cordoglio in Toscana. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, deceduto a 86 anni, è stato sempre particolarmente legato a una regione nella quale si sono svolti alcuni momenti cruciali delle sue campagne elettorali passate.

La “nave delle libertà”

Era l'aprile del 2000 quando la "nave delle libertà" approdò a Livorno nell'ambito della campagna delle elezioni regionali del 2000. "Detoscanizziamo Livorno", fu lo slogan usato da Berlusconi nel suo arrivo nella città labronica di fortissima tradizione di sinistra. Fu un attracco simbolico quello della nave che toccò diversi porti italiani, ma un attracco che fece discutere. Una campagna, quella il cui ingrediente principale era la nave delle libertà, che portò Forza Italia oltre il 25%. Ci furono contestazioni da parte dei detrattori di Forza Italia e del ‘berlusconismo’ in quella tappa labronica, l'estrema sinistra organizzò anche una barca che tentò simbolicamente di bloccare la nave azzurra.

Le ville in Toscana

Ma certo in quei giorni di aprile la Toscana fu al centro delle cronache politiche. E conquistare politicamente la Toscana è sempre stato un pallino dell'ex premier. Silvio Berlusconi negli anni è stato più volte dato come acquirente di ville, casali e complessi immobiliari in Toscana. In particolare sembrò vicino a una residenza da sogno nelle crete senesi, acquisto che poi sfumò.

Il processo Ruby ter a Siena

A ottobre 2021 Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani vennero assolti perché il fatto non sussiste al processo Ruby ter a Siena dove erano imputati per corruzione in atti giudiziari. La sentenza venne pronunciata dal giudice Simone Spina, presidente del nuovo collegio del processo relativo a uno stralcio del filone principale del cosiddetto Ruby ter. "Sollievo e soddisfazione": questi i sentimenti di Berlusconi per l’esito della sentenza riferiti da Forza Italia.

La visita a Firenze

Nel 2009 il presidente Berlusconi venne in visita a Firenze per la campagna elettorale del candidato sindaco Giovanni Galli. Oltre duemila sostenitori lo accolsero al suo arrivo al Grand Hotel del capoluogo toscano.

Il malore a Montecatini

A novembre del 2006 Silvio Berlusconi ebbe un malore e svenne sul palco di Montecatini Terme. Durante un discorso davanti ai ragazzi dei circoli della libertà, il Cavaliere si sentì male e svenne sul palco. Lo soccorse subito il sindaco di Catania, Umberto Scapagnini, suo medico personale. Poi l’intervento delle guardie del corpo.