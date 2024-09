Arezzo, 12 settembre 2024 – “Altri alberi in pericolo. Sono i pini di via Erbosa, viale Giotto e via Fra’ Guittone”. L’interrogazione del consigliere comunale Michele Menchetti:

“Alcuni luoghi stanno trasformandosi tristemente in cimiteri arborei. In via Erbosa, viale Giotto e via Fra’ Guittone ci sono numerosi pini che, benché si possa concordare sul fatto che non siano molto adatti a un contesto urbano, soddisfano comunque esigenze quali la tutela della salute e del paesaggio, la creazione di luoghi di socializzazione e relax, la lotta all’inquinamento, la produzione di ossigeno e l’assorbimento di anidride carbonica. Tuttavia, la furia tagliatrice dell’amministrazione comunale non sembra subire stop e siccome le radici di questi alberi deformano il manto stradale in alcuni punti, da qualche tempo se ne paventa l’abbattimento. Perché non si procede invece intervenendo sul manto stradale per eliminare le attuali deformazioni? Ho chiesto dunque con un’interrogazione se è davvero intenzione di questa giunta abbattere i pini di via Erbosa, viale Giotto e via Fra’ Guittone e proseguire così sulla scia di queste scelte sconsiderate”.