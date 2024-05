Arezzo, 8 maggio 2024 – «Alberi monumentali, l’Amministrazione realizzi un percorso turistico», la nota del Consigliere comunale Michele Menchetti.

Esiste attualmente un solo albero monumentale riconosciuto dal Ministero nell’aretino: è la “Bella di Ceciliano”, una roverella alta 24 metri e con una circonferenza di 570 centimetri.

Tuttavia a mio avviso il nostro territorio comunale può certamente fregiarsi di un numero maggiore di tali alberi, dato il vasto patrimonio arboreo esistente. Peraltro il censimento nazionale degli alberi monumentali è in continuo aggiornamento e i Comuni sono tenuti a raccogliere tutte le segnalazioni che ricevono per poi inviarle alla Regione che procede alle valutazioni.

Ecco perché oggi ho depositato un atto di indirizzo con cui chiedo che l’Amministrazione non solo coinvolga e stimoli la partecipazione di cittadini, associazioni, istituti scolastici, per l’individuazione dei potenziali esemplari arborei con caratteristiche di monumentalità presenti nel territorio comunale, ma anche realizzi proprio in virtù di questo potenziale elenco un percorso turistico comunale degli alberi monumentali, al fine di dare alla nostra città un maggiore risalto a livello culturale e turistico, oltre a essere uno strumento atto a tutelare e valorizzare gli stessi alberi.

Di grande ispirazione per questa proposta è stato il libro “Gli alberi della memoria”, redatto dall’ex Corpo Forestale dello Stato e dalla Provincia di Arezzo nel 2004, in cui vi è una documentazione approfondita degli alberi più caratteristici della provincia di Arezzo.