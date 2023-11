Volley Serie D. Successo per il Bottegone. Cadono Buggiano e Pescia

L’8° turno d’andata di D femminile e il 4° di D maschile hanno visto i successi di Bottegone (foto) e di Agliana e le cadute di Buggiano e Pescia. In C donne, girone B, il Bottegone di Barbiero l’ha spuntata, 3-2 (25-19, 24-26, 25-22, 21-25, 20-18) sul difficile terreno di Cerreto Guidi; inopinata lezione a Porcari per l’AM Flora Buggiano, surclassata 3-0 (11, 24, 17). Nel girone C, prima "storica"| affermazione dell’Aglianese-2, che ha superato 3-0 (23, 22, 14) Capannoli alla "Sestini". In D maschile, girone B, il Delfino ha infine alzato bandiera bianca in casa al cospetto di Camaiore: 3-0, 34, 16, 22. Bottegone è quarto in graduatoria con 17 punti, a -4 dal vertice, Buggiano quart’ultimo a 5, Agliana ultima a 4, Pescia fanalino di coda a 0. "Giocando ai nostri livelli, avremmo potuto vincere 3-0, anche se alla vigilia la Cerretese era prima in classifica. Abbiamo gettato alle ortiche il secondo set, quando eravamo avanti di 6 lunghezze", le parole del diesse di Bottegone Luigi Speciale. "Dopo 3 ore di gioco, con un colpo di reni ci siamo aggiudicati l’incontro", la chiosa del "guru" Athos Querci. "Pessimo approccio e brutta gara contro una rivale diretta", fanno sapere da Buggiano. "Bella partita, giocata da squadra. Speriamo che questo risultato ci faccia prendere consapevolezza delle nostre qualità", sostiene il coach aglianese Luca Lazzarini.

G.B.