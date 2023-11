Volley - Serie C. Due chance da non perdere per Aglianese e Quarrata

In campo sabato e domenica. Sesta giornata d’andata per il torneo di serie C femminile, quarta per la C maschile. Nel girone B di serie C "gentil sesso", sabato 25 dalle 18 alla palestra da Settimello di Calenzano incontro tra la Tema Project, nona con 2 punti, e il Volley Aglianese, sesto a 6; domenica 26, dalle 18 al PalaMelo di Quarrata il Blu Volley, quinto a 6, affronterà la Pallavolo Fucecchio, fanalino di coda ancora ferma a 0. Riposa, da calendario, il Montebianco Pieve a Nievole. Nel girone C, sabato dalle 21 ad Alberghi di Pescia, Pallavolo Delfino, seconda a 8, contro Casciavola, terza a 8. Nel girone B di serie C maschile, sabato dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia, Zona Mazzoni, terz’ultima a 2, contro Cecina, quinta a 3. Agliana ritrova l’allenatore che l’ha fatta grande, il fiorentino Federico Guidi: attenzione. Quarrata dovrà fare ancora a meno della schiacciatrice Costanza Bartolini (noie a un dito della mano). Nessun problema nell’ambiente del Delfino, così come in quello dei Vigili del fuoco. "Anche se andiamo a giocarcela contro una delle più forti rivali", ci rendono edotti i "pompieri". Sarà proprio l’occasione, allora, per dare qualcosa in più.

G.B.