Volley - serie C. Agliana, Montebianco e Pescia. Serve uno squillo vincente

Si va per la quinta nel torneo di serie C femminile, per la terza in C maschile: tutti in campo oggi. Intanto, stabilito il recupero della giornata annullata causa alluvione: si giocherà sabato 27 gennaio 2024. In C femminile, girone B, riposa il Blu Volley Quarrata; attenzione che si sposta ai confronti tra Volley Aglianese e Firenze Ovest Pallavolo (dalle 21 al Pala Capitini di Agliana) e Volley Club Le Signe – Montebianco Volley Pieve a Nievole (dalle 21 a Signa). Nel girone C, dalle 18 a Peccioli sfida tra le locali e la Pallavolo Delfino Pescia. In C maschile, girone B, dalle 18 a Cascina incontro tra i pisani e la Zona Mazzoni. "Ho l’impressione che quest’anno ogni partita sia una battaglia: non si può dare nulla per scontato – sottolinea la diesse pesciatina Valentina Maltagliati –: la squadra è in un girone più tosto rispetto agli altri anni e sarà sempre sotto pressione". "All’esordio contro Migliarino meritavamo di più – fa sapere la dirigente della Zona Mazzoni Agnese Niccolai–: il risultato è un po’ bugiardo, non è stata netta la differenza tra noi e loro. Comunque, siamo al completo e desiderosi di rifarci".