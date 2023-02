Virtus Montale, colpo-salvezza Il Pistoia Nord batte la capolista

Il ventiduesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria non si è ancora concluso, a causa del maltempo che due giorni fa ha costretto al rinvio di diverse partite. Non tutte le formazioni di Pistoia e provincia hanno quindi potuto giocare. Nel girone B di Prima Categoria, ad esempio, il Monsummano capolista dovrà recuperare il match contro il Giovani Via Nova saltato a causa del meteo. Battuta d’arresto maturata un po’ a sorpresa per il Candeglia, sconfitto in trasferta dal Selvatelle alla luce dell’1-0 finale. Pagnini ha siglato invece la rete che ha permesso al Tempio Chiazzano di cogliere un pari tra le mura amiche contro il Marginone. Importante in zona playout il 3-1 con cui la Virtus Montale ha annichilito un Pescia sempre più in crisi di risultati, agguantandolo in classifica. Si complica invece la situazione dello Spedalino Le Querci, dopo la sconfitta per 2-0 per mano dello Jolo: la salvezza è ancora possibile, ma bisognerà ricominciare al più presto a macinare risultati.

Nel girone F di Seconda Categoria, a far festa è il Pistoia Nord, dopo essersi aggiudicato lo scontro diretto con la prima della classe. Colosimo e Giovanchelli hanno messo le rispettive firme sul 2-1 che ha permesso alla banda Ermini di superare 2-1 CSL Prato Social Club e di riprendersi il secondo posto in graduatoria, anche se i pratesi possono contare ancora su un vantaggio di dieci lunghezze. Scende in terza piazza l’Atletico Casini Spedalino, caduto in casa contro il Montalbano Cecina: Chakyry e Bigagli non sono bastati, gli ospiti sono passati 3-2 grazie ad una doppietta di Marzico e ad un assolo di D’Angiolillo. Resta quarto il San Niccolò: la sfida che i ragazzi allenati da Federico Giusti avrebbero dovuto sostenere a Vinci contro i locali è infatti stata rinviata (al pari di Montagna Pistoiese – Mezzana). Stop a sorpresa del Cintolese, sconfitto 1-0 a Quarrata dall’Olimpia. Stesso punteggio con il quale il Chiesina Uzzanese ha avuto la meglio sulla Galcianese, trascinato da Ricci. A chiudere, il Montale Pol.90 Antares è tornato da Prato con un buon punto strappato nella tana de La Querce.

Giovanni Fiorentino