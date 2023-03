Varnado trascinatore, "Della" dà la scossa

Saccaggi 6: una partita di grande sacrificio tutta o quasi dedicata alla difesa soprattutto quando il match è svoltato.

Copeland 6,5: non vede il canestro dalla lunga distanza, dentro l’area le cose vanno un po’ meglio. In generale osa poco ma quando lo fa lascia il segno come nel finale.

Wheatle 6: l’impegno con la Nazionale si è fatto sentire, Carl non è esplosivo come sempre e anche le mani non sono propriamente calde e allora si mette al servizio dei compagni (5 assist) e alla fine riesce a portare il suo contributo.

Varnado 7: la squadra in generale ha le polveri bagnate, ma non Jordon che segna, lotta, prende rimbalzi e come sempre è un fattore. Bologna ci prova con le buone e pure con le cattive a fermarlo, ma con scarsi risultati.

Magro 6: una prestazione utile, non fa cose eclatanti, ma mette tanti piccoli mattoncini che si rivelano preziosi.

Della Rosa 6,5: il capitano suona la sveglia con una tripla che di fatto fa cambiare il volto alla squadra e poi come sempre ci mette tanta energia quella che serviva a Pistoia.

Benetti 6: non è al meglio e si vede, ma va in campo lo stesso e riesce a dare una mano alla squadra. Il suo apporto si fa sentire quando Pistoia piazza il break decisivo che la riporta in partita.

Pollone 5,5: non una grande serata per lui, ci prova ad entrare in partita ed a rendersi utile, ma proprio questa non è la sua gara. Capita.

Brienza 7: la squadra era ferma da circa un mese, ha una partita importante da giocare mercoledì contro Cento, ma a lui non importa nulla perché il suo unico pensiero è vincere. La squadra parte spenta e lui non vede l’ora di arrivare nello spogliatoio per una strigliata di quelle che servono a far cambiare il corso delle cose. Le parole evidentemente hanno fatto effetto visto che la squadra nel secondo tempo ha cambiato marcia e faccia.

M.I.