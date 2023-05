Varnado sbaglia solo i tiri liberi nella parte finale

Saccaggi 6: Sacca si scarifica molto in fase difensiva, anzi, diciamo pure che gioca una partita tutta difensiva il neo sono le troppe palle perse (6).

Copeland 6,5: attivo e reattivo fin da subito, si intestardisce troppo con il tiro dalla lunga distanza (17) e il libero sbagliato pesa sulla sua prestazione. Cantù lo francobolla e questo a volte lo manda fuori giri.

Wheatle 7: quando c’è da lottare non si tira indietro, difende, segna e soprattutto è una presenza costante per tutta la partita.

Varnado 7,5: chiude con una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, come sempre è un incubo per gli avversari che le tentano di tutti per fermarlo. Peccato per i due liberi sbagliati nel finale ed un eccessivo nervosismo altrimenti sarebbe stato perfetto.

Magro 6: ci mette tanto impegno e non parte neppure male poi si carica di falli ed è costretto ad uscire di scena.

Della Rosa 6,5: il capitano entra e scuote subito la squadra, energia, tiri precisi, difesa a tante energia.

Del Chiaro 6: in questo momento sembra spaesato e fuori condizione ma ci mette tutto quello che può dare per essere utile alla squadra.

Benetti 6: cerca di portare alla squadra tutto l’aiuto che può dare, si impegna al massimo e lotta ed è giusto premiarlo.

Pollone 6: ha perso un po’ lo smalto ma lui non ci guarda e continua a giocare la sua pallacanestro fatta di tanta sostanza.

M.I.