Under 16. Borgo a Buggiano quarto alla ’Cecina Cup’. Avventura positiva per le ragazze di Bagni

Nuova soddisfazione per la pallavolo giovanile di Borgo a Buggiano. Si è chiusa al quarto posto, infatti, l’avventura della squadra Under 16 dell’Upv Buggiano al torneo nazionale ’Volley Cecina Cup - Trofeo Baia del Marinaio’. Dopo aver battuto nel girone Viterbo e Vaiano ed essersi arrese a Rosignano e Civitavecchia 1, le ragazze di coach Manuel Bagni si sono giocate l’accesso alle prime quattro posizioni superando al termine di un bel confronto il Volleysi. Purtroppo l’accesso alla finale è stato precluso dal ko rimediato ancora con Civitavecchia 1 e nella finale per il terzo posto a spuntarla è stata la Cerretese, vittoriosa 2-1.

Un buon risultato e una formativa esperienza per le atlete borghigiane, che riportano da Cecina un bagaglio di conoscenze e apprendimento fondamentali per il prosieguo della loro carriera. Queste sono state le giocatrici impiegate, meritevoli di complimenti: Elisa Nora Barnett, Nora Cardelli, Vanessa Nishaj, Caterina Giovannini, Emma Gassani, Bianca Benigni, Claudia Alfonso, Olivia Bonelli, Greta Bittoni, Gemma Tintori, Vittoria Ruglioni ed Eva Monzecchi. Elogi anche al già citato Bagni (secondo torneo in pochi giorni dopo quello sostenuto alla guida dell’Under 13 e seconda volta in cui conclude al quarto posto) e alle encomiabili dirigenti Letizia Bini e Francesca Greco.

Gianluca Barni