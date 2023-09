Una prima giornata ricca di emozioni

Cinque squadre al comando al termine del primo turno della Terza Categoria 202324. Nel gruppo di testa spicca l’Arci Sarripoli: Lulli, Cipriani e Vannini hanno griffato il 3-1 che ha permesso agli uomini di mister Alderighi di espugnare il campo del Bottegone. Ma può far festa anche l’Hellas Chiesina, all’esordio assoluto nella competizione: i ragazzi di coach Esterasi hanno regolato di misura il Capostrada alla luce dell’1-0 interno griffato da Kanteh. Bisogna poi tener conto del Chiesina Uzzanese, che punta a riscattarsi dopo la retrocessione. L’avventura del nuovo tecnico Salvadori è partita al meglio, considerando il 2-0 casalingo contro il San Piero (Pirito e Domini). Stesso risultato con cui il Bioacqua AV Le Case ha regolato fra le mura amiche il Valenzatico, mentre la "matricola" Olimpia Pistoiese ha superato 3-2 il Cerbaia. Bugiani Pool 84 sugli scudi: Banchi e Giovannetti hanno messo la firma sotto il 2-1 esterno sul terreno di gioco del Traversagna. Una rete di Niccolai non è bastata all’Olmi per avere la meglio dell’Hitachi, considerando l’1-1 finale. Stesso punteggio per la sfida fra Real Borgo Pittini e Granducato.