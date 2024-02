Una Coppa di felicità. Il trionfo degli Olmi

La Coppa Provinciale di Terza Categoria è degli Olmi. La formazione biancazzurra ha sollevato la ventiseiesima edizione del trofeo intitolato a Filomeno Pezzimenti al termine di una battaglia col Bioacqua durata 120 minuti. Il mattatore assoluto della finale è stato Daniele Maresia, autore delle due reti ai supplementari che sono valse il 2-0 finale in favore dei ragazzi guidati da Manuel Mari. Un successo nel complesso meritato quello del team biancazzurro, vestito di arancione per l’ultimo atto della Coppa, ma grande merito va dato anche al Bioacqua, che ha tenuto egregiamente botta al cospetto della capolista del campionato. Passando alla cronaca del match, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, non riuscendo però a trovare il guizzo per siglare il gol del vantaggio. Ai supplementari sono stati invece gli Olmi, grazie anche ad alcuni innesti dalla panchina, a portare dalla propria parte l’inerzia della contesa. Il gol che stappato la finale è stato realizzato al 12’ del primo tempo supplementare dal bomber Daniele Maresia, già autore di 19 reti in stagione, che ha sfruttato il perfetto assist di Marco Miranda per siglare il vantaggio. Il bis ha visto ancora lo zampino di Miranda, che si è guadagnato in modo molto astuto un calcio di rigore, provocando anche l’espulsione di Maccioni, trasformato poi da Maresia per la personale doppietta.

Gli Olmi succedono quindi al Borgo a Buggiano nell’albo d’oro della Coppa Provinciale e adesso potranno dedicarsi esclusivamente al cammino in campionato, che li vede attualmente in vetta con 54 punti e ben 17 vittorie ottenute in 20 gare. Torna a casa a mani vuote ma a testa molto alta il Bioacqua, che già nel 2022 era capitolato in finale, in quel caso contro il Cintolese. Curiosamente, la squadra che ha vinto la Coppa Provinciale negli ultimi due anni è sempre stata promossa a fine anno. Nel 22/23 il Borgo riuscì a vincere campionato e Coppa, mentre nel 21/22 il Cintolese, dopo aver alzato il trofeo, acquisì la promozione in Seconda attraverso i playoff. Che sia di buon auspicio anche per Coppini e i suoi ragazzi?

Michele Flori