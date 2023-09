Un Ponte Buggianese sfiora l'impresa a Calcio contro il Camaiore

PONTE BUGGIANESE

2

CAMAIORE

2

PONTE BUGGIANESE (3-5-2) Rizzato; Palmese Chelini Belluomini; Granucci (51’ st Seghi) Giannini Zocco (46’ st Chiti) Pievani (27’ st Gianotti) Martinelli; Nardi (46’ st Ferrari) Sali (41’ st Gargani). A disp. Belli, Ceccarelli, Birindelli, Zani. All. Gutili.

CAMAIORE (4-3-1-2) Barsottini; Borgia D’Alessandro Zambarda Crecchi; Amico Biagini Anzilotti (22’ st Kthella); Da Pozzo; Bellucci (6’ st Ricci) Geraci. A disp. Ferraiolo, Arnaldi, Orlandi, Adami, Verona, Favret, Belluomini.

All. Polzella.

ARBITRO Palmisano di Saronno.

MARCATORI Pievani al 19’, Crecchi al 24’ pt; Chelini al 20’, Geraci al 31’ st.

Un buon Ponte Buggianese impatta per 2-2 col Camaiore, squadra considerata da tutti gli esperti come quella che potrebbe vincere a mani basse il girone A d’Eccellenza Toscana. Al "Pertini" vanno in gol Pievani e Chelini per i padroni di casa, Crecchi e Geraci per gli ospiti. Dopo la partita di Coppa Italia persa mercoledì scorso col Valdinievole Montecatini, in cui avevano giocato molte riserve, mister Gutili decide di mandare in campo la formazione migliore. Spazio quindi al 3-5-2, col tandem d’attacco Nardi e Sali. Il Camaiore risponde con un 4-3-1-2, con Da Pozzo pronto ad innescare le punte Bellucci e Geraci. Al termine di una lunga fase di studio, col Camaiore comunque padrone del gioco e del campo, arrivano i primi tiri in porta, che sbloccano pure il match. Al 19’ c’è una bella discesa di Granucci sulla fascia destra, con annesso cross del numero 11 bianco-rosso per Pievani, che trova il tempo giusto per battere col destro Barsottini. Al 24’ tocca al Camaiore fare il primo tiro verso lo specchio della porta difeso da Rizzato, trovando la rete del pari: corner battuto bene da Biagini e stacco imperioso di Crecchi, che di testa segna l’1-1.

Anche Zambarda su punizione prova ad impensierire Rizzato, ma il portiere del Ponte Buggianese è attento. Pure nella ripresa si assiste allo stesso copione. Il Camaiore prova a fare la partita, tenendo palla e cercando il varco giusto per passare. Il Ponte difende, e cerca di piazzare il colpo giusto di rimessa. La tattica pontigiana sembra essere quella giusta, perché al 65’ arriva il gol del nuovo vantaggio bianco-rosso: punizione lunga e tesa di Martinelli; palla a Granucci, che sulla linea di fondo rimette in mezzo per Chelini, che tutto solo piazza il 2-1. Avanti di un gol, i ragazzi di Gutili sembrano avere il match in pugno. Ma al 76’ vengono gelati e raggiunti da Geraci, bravissimo a mettere alle spalle di Rizzato un ottimo cross effettuato da Borgia. Dopo un lungo extra-time, durato 7’, Palmisano fischia la fine delle ostilità: un punto pesante.

Simone Lo Iacono